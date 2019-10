Paolo VI: Milano, tre incontri alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale per il 1° anniversario della canonizzazione

Tre appuntamenti per ricordare il primo anniversario della canonizzazione di san Paolo VI, celebrata il 14 ottobre 2018: li organizza la diocesi di Milano, in collaborazione con la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. I tre incontri avranno come file rouge il tema “Paolo VI. L’uomo, gli uomini, la Chiesa”.

Il primo appuntamento sarà martedì 8 ottobre: Claudio Stercal approfondirà il tema “Paolo VI uomo spirituale”. Martedì 15 ottobre sarà la volta di Giuseppe Angelini, che parlerà di “Paolo VI e il moderno primato della coscienza”. Infine, martedì 22 ottobre don Angelo Maffeis relazionerà su “Il disegno ecclesiologico di Paolo VI: come sognava la Chiesa?”. Sede degli incontri sarà la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, in via Cavalieri del S. Sepolcro, 3, a Milano, dalle ore 18 alle 19.30.