Ottobrata Solidale: Roma, domani la V edizione delle “Nonniadi”

Domani, domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 10, ritorna presso il Parco Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica snc a Roma, la V edizione delle “Nonniadi”, una giornata di sport e condivisione che i nonni e le nonne di Roma vivranno insieme ai loro nipoti. L’iniziativa si svolge nell’ambito della V “Ottobrata Solidale” promossa dalle Acli di Roma aps, dall’Unione sportiva Acli Roma e dalla Fap Acli Roma.

Ospite d’onore di questa edizione sarà la “Geronimo Stilton Fondazione” con la presidente, autrice e “mamma” del personaggio Elisabetta Dami che, accompagnata da Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, catturerà l’attenzione dei più piccoli, dialogando con loro sulle avventure del “topo” italiano più famoso nel mondo.

“A pochi giorni dalla festa dei nonni – dichiarano Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps, e Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma – dedichiamo questa giornata proprio al rapporto speciale che lega gli anziani ai propri nipoti. Si tratta di un appuntamento al quale teniamo molto perché mira a rafforzare i rapporti intergenerazionali e a riscoprire la bellezza della famiglia e della condivisione. In una società in cui sono sempre più evidenti fratture e divisioni, il nostro impegno è invece quello di ricucire i rapporti e riavvicinare le persone, partendo dal nucleo fondamentale della società: la famiglia”.

“Sport, famiglia e solidarietà – aggiunge Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma – sono gli elementi fondamentali di questa giornata, che ogni anno coinvolge tantissimi nonni e bambini. Ad unirli c’è lo sport, strumento che più di tutti aiuta a divertirsi insieme e a tessere legami”.

“Sono davvero emozionata – commenta Elisabetta Dami – per questo primo evento della Fondazione. Per me è un sogno che si realizza, e sono molto contenta di condividere questo momento con il Sistema Acli di Roma. Geronimo Stilton è nato oltre 20 anni fa per dare a tanti bambini una speranza, che poggiasse su una visione positiva della vita. Ad oggi sono stati venduti 170 milioni di copie e Geronimo continua a parlare di amicizia, lealtà, onesta, sincerità e rispetto, valori fondanti di tutte le nostre vite. La Fondazione è nata proprio con l’intenzione di continuare a trasmettere questi valori, che sono universali e che, insieme all’esempio dei più grandi, devono guidare la vita dei bambini. In questo senso credo siano importantissime giornate come questa, dedicate al rapporto tra nonni e nipoti”.