Diocesi: Tursi-Lagonegro, al via lunedì la Scuola di Cristianesimo

Al via lunedì 7 ottobre l’esperienza della Scuola di Cristianesimo della diocesi di Tursi-Lagonegro, giunta al suo terzo anno di vita. “Una serie di lezioni volte innanzitutto alla formazione degli operatori pastorali perché maturino una maggiore consapevolezza ed esperienza ecclesiale. La corresponsabilità passa attraverso percorsi di conoscenza e di approfondimento della fede. Non si può prescindere dalla proposta culturale se desideriamo che i fedeli giungano alla conformazione a Cristo e vivere le circostanze della vita secondo il suo pensiero (cfr. 1Cor 2,16): è questo il vero obiettivo della sfida educativa della Chiesa”, afferma il vescovo Vincenzo Orofino, che l’ha proposta alla diocesi nel 2017 con la Lettera pastorale triennale “Al fine di edificare il Corpo di Cristo”. “Vogliamo in maniera ambiziosa – prosegue – ritornare alle basi del nostro credo e della vita nuova in Cristo per dire l’attualità della vita cristiana. Solo così possiamo puntare a offrire il servizio della formazione alle persone, cuore della pastorale, puntando al bene integrale delle stesse”.

Il percorso (32 lezioni in tutto) è strutturato in due cicli di 4 lezioni che si terranno contemporaneamente nelle zone pastorali: a Tursi per la Zona Jonica; a Lagonegro per la Zona Mercure-Tirrenica; a Senise per la Sinnica e per la Val d’Agri quattro lezioni a Moliterno e quattro a San Brancato di Sant’Arcangelo.

Le lezioni si svolgeranno sempre di lunedì dalle ore 17.30 alle 19, il 7 e il 28 ottobre, il 25 novembre e il 9 dicembre 2019; il 13 gennaio e il 10 febbraio, il 2 e il 30 marzo 2020. Interverranno: il vescovo Orofino, i docenti di Teologia don Enzo Appella, don Gianluca Bellusci e don Giovanni Messuti e Anna Maria Bianchi, presidente della Consulta delle Aggregazioni laicali della diocesi.

Nel corso dell’anno pastorale si terranno anche tre convegni sulla sfida educativa (11 novembre 2019; 20 gennaio e 16 marzo 2020) e due focus (occasioni per riflettere sul compito educativo della Chiesa) a cui prenderanno parte i cardinali Gualtiero Bassetti e Gianfranco Ravasi, rispettivamente presidente della Conferenza episcopale italiana e presidente del Pontificio Consiglio della cultura.