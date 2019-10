Diocesi: Trapani, domani il vescovo Fragnelli conferisce il mandato ai catechisti

È in programma per domani, domenica 6 ottobre, presso il seminario vescovile di Trapani, l’assemblea diocesana di tutti i catechisti. Sarà, spiega una nota, “un momento di condivisione e formazione che precede l’avvio della catechesi per i bambini e i ragazzi in tutte le parrocchie della diocesi”.

L’incontro si focalizzerà sul Vangelo di Marco, in relazione al tema dell’anno “La ricerca dei volti nella cura della casa comune”, con un intervento del direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, don Fabio Pizzitola. L’assemblea si concluderà con il mandato missionario che il vescovo Pietro Maria Fragnelli conferirà a tutti i catechisti per la nuova evangelizzazione. “Un momento che ben s’inserisce in un respiro universale”, prosegue la nota, visto che per volere di Papa Francesco quello di ottobre è stato indicato come “Mese missionario straordinario”. La finalità di questo mese missionario, come si legge nella lettera del Papa in occasione del centenario della promulgazione della Lettera apostolica “Maximum Illud”, è quella di “riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”. Tutti i fedeli, auspica Francesco, “abbiano veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici”.