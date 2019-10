Diocesi: Padova, stamattina l’Assemblea che dà il via al nuovo anno pastorale

Stamattina si svolgerà in cattedrale a Padova l’Assemblea diocesana “Nella gioia del Battesimo”, che dà l’avvio al nuovo anno pastorale. All’incontro, presieduto dal vescovo Claudio Cipolla, sono particolarmente invitati i parroci e i vicepresidenti dei Consigli pastorale parrocchiali.

L’Assemblea che apre l’anno pastorale 2019-2020 si concentra su due dimensioni: da una parte riscoprire la gioia del Battesimo e dall’altra dare inizio al secondo anno di visita pastorale del vescovo, che prenderà il via mercoledì 9 ottobre, con la prima tappa del secondo anno (che coinvolgerà fino al 13 ottobre) le parrocchie di Ospedaletto Euganeo, Santa Croce di Ospedaletto Euganeo, Tresto.

Con quest’anno pastorale si chiederà alle comunità di ripartire dal Battesimo, dono del Signore che rimette in gioco la vita del cristiano. “Proseguendo il cammino degli anni scorsi e nella scia luminosa della visita pastorale del vescovo Claudio – sottolinea il vicario episcopale per la Pastorale, don Leopoldo Voltan – la nostra diocesi vorrebbe riscoprire il Battesimo, dono irrevocabile del Signore che mette in gioco tutta la nostra vita. Il Battesimo riprende e illumina i passi di questi anni: la gioia di essere credenti, l’originalità e la soggettività di ogni parrocchia, la corresponsabilità di tutti i battezzati”.