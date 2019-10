Diocesi: Nola, s’inaugura oggi la prima mostra della “Collezione di arte contemporanea Luigi Vecchione”

Sarà inaugurata oggi, presso la chiesa dei Santi Apostoli di Nola, la prima mostra della “Collezione di arte contemporanea Luigi Vecchione”, donata alla Diocesi di Nola dal bibliofilo e cultore di storia patria nolano, scomparso nel 2014. L’apertura dell’esposizione sarà preceduta dalla presentazione – alle 18.30, presso il salone dei medaglioni del palazzo vescovile – del lavoro di ricerca che ha consentito di dare la giusta luce alla figura di Vecchione, quale instancabile viaggiatore tra passato e presente, tra valorizzazione della storia passata e promozione di quella futura che anche gli artisti locali – da lui frequentati e collezionati – contribuivano a costruire.

Saranno Francesco Dragoni, curatore della mostra, Gaia Salvatori e Almerinda Di Benedetto, docenti di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli”, a introdurre i presenti al percorso espositivo pensato per i pezzi più importanti della collezione: forniranno loro la bussola per poter compiere un viaggio tra firme locali, nazionali e internazionali, di respirare l’aria di fermento culturale che tanto incuriosì e appassionò Vecchione.

La mostra è intitolata “La collezione di arte contemporanea di Luigi Vecchione. Esperienze e ricerche da Gemito a Pistoletto”. Nel percorso espositivo ci saranno opere di Dalì, Fontana, Crippa, Turcato, Levi, Guttuso, Dangelo, Basaglia, Rotella, Pistoletto, Pozzati e quelle di Gemito, Ciardo, Notte, Colucci, Barisani, Persico, Venditti, De Stefano, Spinosa, Fergola, Di Ruggiero, De Simone, Scolavino, Donzelli, Capasso, Cassese. Una sezione espositiva speciale sarà dedicata alle sculture che recano la firma “G. Di (o De) Martino”, identificato come il modellatore e decoratore nolano, Gaetano Di Martino, attivo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

La mostra è una delle tappe di SettembrArte, l’iniziativa di promozione culturale promossa dall’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies.

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, e il vescovo diocesano, mons. Francesco Marino.