Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini alla Bocconi per parlare di “Etica come fondamento di una società giusta e sostenibile”

“Etica come fondamento di una società giusta e sostenibile” è il tema dell’intervento che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, pronuncerà lunedì 7 ottobre, alle 15.20, in apertura del convegno dal titolo “Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management”, che la Sda Bocconi organizza, nell’aula magna dell’ateneo milanese. Durante il convegno, al quale parteciperanno tra gli altri Mario Monti, presidente della Bocconi e già presidente del Consiglio, e Giuseppe Guzzetti, già presidente della Fondazione Cariplo, saranno presentati i risultati di una ricerca curata da Asfor che ha consentito di raccogliere 429 questionari nel 2015, 620 nel 2018 e 30 colloqui-interviste. Dallo studio emerge uno spaccato sulla sensibilità verso i temi etici nel mondo privato e pubblico, sul rapporto etica e corruzione, sulla rilevanza nei diversi settori, sui dilemmi etici e sui fattori che influenzano la diffusione dell’etica nelle organizzazioni complesse. Un’indagine attuale alla luce del “manifesto” recentemente sottoscritto dai dirigenti di 200 grandi imprese di molti settori, banche e fondi di investimento, nel quale si sostiene che il profitto non deve più essere l’unico e dominante obiettivo, ma che esso deve essere perseguito dalle aziende tenendo conto del benessere dei lavoratori, dell’impatto sull’ambiente, delle aspettative di clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche e comunità.