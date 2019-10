Diocesi: Benevento, lunedì inaugurazione della mostra “La Bibbia: Parola di Dio e scrittura dell’uomo”

L’Ufficio per la cultura e i beni culturali dell’arcidiocesi di Benevento e la Fondazione “Benedetto Bonazzi” onlus promuovono una mostra bibliografica su tema: “La Bibbia: Parola di Dio e scrittura dell’uomo”, che sarà inaugurata lunedì 7 ottobre 2019, alle ore 16.30, con la partecipazione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dell’arcivescovo metropolita, mons. Felice Accrocca.

La manifestazione si pone due obiettivi principali, spiega una nota dell’Ufficio diocesano per la cultura e i beni culturali: “Anzitutto, nella consapevolezza che la Bibbia ha costituito storicamente il fondamento culturale, valoriale, etico e artistico dell’Occidente, ci si ripromette di offrire al visitatore i criteri minimali di orientamento e di approccio al ‘Libro per eccellenza’ (come indica il nome) o meglio ai 73 libri di piccola entità da cui è formato. L’esposizione è corredata di pannelli esplicativi, che, partendo dall’analisi terminologica, trattano dell’ambiente geopolitico della Bibbia, delle diverse fasi della storia che essa narra, dei libri che la compongono, del canone, della trasmissione testuale, delle traduzioni”. C’è, poi, il secondo obiettivo: “Le testimonianze librarie in esposizione provengono esclusivamente dai fondi della Biblioteca capitolare e della Pubblica Biblioteca arcivescovile ‘F. Pacca’, ragion per cui l’occasione consente ad un pubblico più vasto di quello specialistico di condividere e di fruire di questo patrimonio straordinario, accumulato nei secoli e conservato e custodito con cura scrupolosa dalla Chiesa beneventana”. Nello specifico, “si potranno ammirare degli splendidi manoscritti dei secoli XII-XIV copiati in scrittura beneventana ed insieme delle Bibbie stampate nei secoli XVI-XVII in più lingue (non solo ebraico e aramaico, ma anche caldaico, siriaco, greco e latino)”.

La mostra, presso il salone della Pubblica Biblioteca arcivescovile “F. Pacca”, rimarrà aperta dall’8 ottobre al 9 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18.30 il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Info: www.fondazionebonazzi.it e la pagina facebook Museo diocesano Benevento.