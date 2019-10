Concistoro: i nuovi cardinali insieme a Papa Francesco fanno visita a Benedetto XVI

Al termine della celebrazione del Concistoro ordinario pubblico, Papa Francesco e i nuovi cardinali si sono recati con un pullmino al Monastero Mater Ecclesiae per incontrare il Papa emerito, Benedetto XVI. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana: “Dopo un breve saluto, in cui ha ricordato ai nuovi cardinali il valore della fedeltà al Papa, Benedetto XVI, insieme a Papa Francesco, ha impartito loro la benedizione”. Al termine i 13 nuovi cardinali si sono recati in Aula Paolo VI e nel Palazzo Apostolico per le visite di cortesia, mentre Papa Francesco è rientrato a Casa Santa Marta.