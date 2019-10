Concistoro: 11 le delegazioni ufficiali presenti nella basilica di San Pietro

Sono 11 le delegazioni ufficiali presenti questo pomeriggio al sesto Concistoro di Papa Francesco, che nella basilica di San Pietro creerà tra poco 13 nuovi cardinali, di cui 10 elettori e tre non elettori. A guidare la delegazione del Lussemburgo sarà Sua Altezza Reale il Granduca Henri, mentre a capo di quella di Malta ci sarà fra’ Giacomo Della Torre del Tempio di Sanguinetto, principe e Gran Maestro. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente della Repubblica democratica del Congo, rappresenterà il suo paese, mentre la Gran Bretagna sarò presente con il Ministro Younger di Leckie. Toccherà al Ministro per le Religioni, Lukman Hakim Saifuddin, rappresentare l’Indonesia. Per l’Italia, sarà presente nella basilica di San Pietro Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e per il Marocco il Ministro degli Esteri, Nasser Bourita. A guidare la delegazione del Portogallo sarà Francisca Van Dunem, Ministro della Giustizia, mentre la Spagna sarà rappresentata da Carmen Calvo Poyato, vice- presidente del Governo e Ministro della Presidenza. Lo speaker del Senato, George J. Furey, rappresenterà il Canada. Il Guatemala, infine, sarà presentato dalla moglie del presidente della Repubblica, Hilda Patricia Marroquín de Morales. Dopo l’incontro con il Ministro degli Esteri del Marocco, il Papa saluta i capi delegazione prima della Messa, alla Cappella della Pietà.