“A Sua Immagine”: un documentario sull’Amazzonia, speciale Sinodo e commento del Vangelo con don Luigi Verdi

Due puntate dedicate all’Amazzonia e al Sinodo in Vaticano (6-27 ottobre) per “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa e culturale su Rai Uno. Oggi, sabato 5, e domani, domenica 6 ottobre, si affronteranno questi temi con un taglio speciale: anzitutto un documentario inedito dedicato al polmone verde del mondo insieme al cappuccino fra Paolo Maria Braghini; una puntata talk, quella domenicale, interamente incentrata sul Sinodo voluto da Papa Francesco; infine, appuntamento con “Le ragioni della speranza”, con il commento del Vangelo curato da don Luigi Verdi.

Nel dettaglio. Oggi pomeriggio, alle 15 su Rai Uno, “A Sua Immagine” andrà in onda in chiave inedita, con un documentario. Si tratta di un viaggio della troupe del programma, con la regista Maria Amata Calò, nel cuore della regione amazzonica, incontrando i popoli che abitano quella terra e i tanti missionari. Guida d’eccezione è fra Paolo Maria Braghini, cappuccino da 15 anni in America Latina, che ha accompagnato “A Sua Immagine” in territori spesso mai ripresi della telecamere.

Alle 16.15 spazio a “Le ragioni della speranza”: a commentare il Vangelo della domenica è don Luigi Verdi, sacerdote fondatore delle Fraternità di Romena, che questa settimana incontra Simona Atzori, ballerina, scrittrice e pittrice.

“Sinodo sull’Amazzonia” è il titolo della puntata speciale di “A Sua Immagine” di domani, in diretta alle ore 11.30 su Rai Uno. In occasione dell’apertura ufficiale del Sinodo indetto in Vaticano da Papa Francesco, dal 6 al 27 ottobre, in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti ne parlano Maria Amata Calò (regista di “A Sua Immagine”), Alessandro Gisotti (Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede) e fra Ricardo Luiz Farias de Santana (cappuccino e missionario nato in Amazzonia). Chiude la puntata alle 12 l’ascolto e il commento, in diretta da piazza San Pietro, dell’Angelus di Papa Francesco.

“A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti. Per rivedere le puntate del programma e gli speciali, è possibile consultare il sito Raiplay.it oppure Ceinews.it.