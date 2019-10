Vescovi: don Sacco (Pax Christi), “auguri a mons. Bettazzi per il 56° di ordinazione episcopale”. “Da sempre testimone della Chiesa del grembiule”

“Laudato si’, don Luigi, da sempre giovane testimonial della Chiesa del grembiule, quella che ci indicava anche l’amico don Tonino… Grazie perché sei profeta severo e sorridente di Evangelii Gaudium e con voce sicura e squillante ancora ci mostri Amoris Laetitia, dono prezioso per tutti i piccoli del Vangelo. Ti vogliamo bene e con gratitudine ci auguriamo di camminare ancora con te sulle strade della giustizia e della pace”. Con queste parole, a nome di Pax Christi e della redazione di Mosaico di Pacce, don Renato Sacco, coordinatore nazionale, si rivolge a mons. Luigi Bettazzi, ricordando il 56° anniversario della sua ordinazione episcopale. “Il 4 ottobre 1963, 56 anni fa, mons. Luigi Bettazzi – precisa don Sacco – viene ordinato vescovo dal card. Giacomo Lercaro, a Bologna. Partecipa così al Concilio Vaticano II. Poi viene nominato vescovo a Ivrea e per lunghi anni è presidente nazionale e internazionale di Pax Christi. Guida autorevole per l’attuazione del Concilio, nello spirito della Chiesa in uscita in comunione con papa Francesco”.