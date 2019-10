Ue: Settimana europea delle città e regioni, previsti 400 eventi. Il 7 ottobre inaugurazione a Bruxelles

(Bruxelles) Al via il 7 ottobre la 17ª edizione della Settimana europea delle città e delle regioni, incentrata quest’anno attorno alla domanda su “come le politiche di coesione possano rendere l’Europa più verde, più inclusiva e più smart”. Accanto al lancio ufficiale da Bruxelles, ci sono circa 400 eventi in tutta Europa previsti nella settimana. Al Comitato delle regioni (CdR), l’organismo istituzionale che dà voce alle amministrazioni territoriali e locali, si svolgerà la conferenza annuale organizzata insieme alla Commissione e per la quale sono attese oltre 9mila persone; previsto un programma consistente per i prossimi giorni: apertura il 7 ottobre, con un dibattito tra giovani amministratori locali e Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comitato europeo delle regioni, Klara Dobrev, vicepresidente del Parlamento europeo e Elżbieta Bieńkowska, commissario per il mercato interno. Il giorno successivo il tema centrale sarà il bilancio Ue 2021-2027, il terzo giorno si parlerà di transizione ecologica, dal punto di vista delle regioni carbonifere in Europa. Contestualmente si svolgerà l’assemblea plenaria del CdR: politica di sviluppo regionale dell’Ue oltre il 2020, le ricadute del Brexit, la transizione digitale ed ecologica tra i temi della plenaria. L’8 ottobre verrà annunciato e premiato il vincitore del premio “Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti”.