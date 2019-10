Ue: Sassoli (Europarlamento) incontra Macron, Merkel e Johnson. In agenda bilancio, Brexit e sfide globali

(Bruxelles) Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, incontrerà durante il suo primo tour europeo, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Boris Johnson. Precisamente lunedì 7 ottobre a Parigi vedrà il presidente della Repubblica francese; il giorno 8 ottobre il viaggio proseguirà per Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Merkel; lo stesso giorno sarà a Londra per un incontro con il premier britannico Boris Johnson. A Parigi, la mattina di lunedì il presidente Sassoli visiterà il Restos du cœur (organizzazione caritativa), a mezzogiorno si dirigerà all’Assemblea nazionale dove incontrerà il presidente, Richard Ferrand. L’incontro con Emmanuel Macron si svolgerà all’Eliseo ed è previsto per le 15.30. Martedì Sassoli sarà a Berlino, dove incontrerà la cancelliera alle 11.00 e a seguire, al Bundestag, il presidente Wolfang Schaubel. Il pomeriggio di martedì alle 17.15 (ora inglese) incontrerà Johnson al numero 10 di Downing Street. “Al centro dei colloqui – specifica l’ufficio stampa – le questioni che riguardano l’apertura dei negoziati sul bilancio pluriennale dell’Unione europea, Brexit e le più importanti sfide che l’Europa deve affrontare in questo momento”.