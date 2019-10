Terremoto Centro Italia: Accumoli, tornano a casa il monumento ai Caduti e al patriota Tommasi

Il monumento a Salvatore Tommasi, luminare della ricerca medica di metà Ottocento e patriota risorgimentale, e il monumento ai Caduti: i due simboli cari alla popolazione di Accumoli domenica 6 ottobre torneranno “a casa”. Lo riferisce il sito andareoltre.org, pensato dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione e collegato al settimanale diocesano “Frontiera”. L’iniziativa è dell’Associazione Radici Accumolesi che così facendo “continua nella propria azione volta a mantenere vivo il senso di appartenenza della popolazione del Comune” raso al suolo dal terremoto di tre anni fa. Un evento di portata simbolica – accolta dal Comune di Accumoli – “perché residenti e non potranno ritrovare nel centro Sae del capoluogo proprio quei monumenti che erano posti nei giardini di piazza San Francesco, all’ingresso del paese”. Il monumento a Salvatore Tommasi era stato eretto nel 1927; è stato restaurato a cura dell’Associazione Radici Accumolesi che si è fatta promotrice di una raccolta fondi. Quello ai Caduti invece, inaugurato nel 1958, è stato restaurato grazie all’intervento dell’Associazione nazionale Alpini regionale del Lazio e del gruppo alpini di Accumoli. Si tratta delle prime opere a tornare fra i cittadini dopo il sisma del 2016.