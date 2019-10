Sparatoria in Questura a Trieste: il cordoglio del ministro Lamorgese (Interno), in serata nel capoluogo giuliano

“Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso con un telegramma al capo della Polizia, Franco Gabrielli, e a tutta la Polizia di Stato il profondo dolore per la morte dell’agente scelto Matteo Demenego e dell’agente Pierluigi Rotta, uccisi questo pomeriggio durante l’espletamento del servizio a Trieste. Il ministro ha voluto inviare alle famiglie degli agenti i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore”. Lo si apprende da una nota diffusa poco fa dal ministero dell’Interno. “Il titolare del Viminale – prosegue la nota – ha anche rivolto un augurio di pronta guarigione all’assistente capo coordinatore Cristiano Resmini, rimasto ferito, e ha voluto esprimere il proprio vivo ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per l’impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza di tutti”. La Lamorgese, informa il Viminale, in serata si è recata nel capoluogo giuliano.