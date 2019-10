Migranti: Conte, “dichiarare porti sicuri in altri Paesi da cui si originano i flussi migratori consentirà rimpatri più celeri”

“Dichiarare porti sicuri altre regioni e altri Paesi da cui si originano i flussi migratori è un gande passo avanti perché ci consentirà rimpatri più celeri”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti ad Assisi dove ha partecipato alle celebrazioni per san Francesco, patrono d’Italia. “Su questo siamo stati sempre tradizionalmente deficitari in Italia”, ha spiegato il premier, aggiungendo che “se questo ci consentirà, come sicuramente sarà, di accelerare i rimpatri sarà una grande svolta che si va a coniugare con l’altra grande svolta che abbiamo avuto a Malta” dove “per la prima volta è stato compiuto un passo significativo in avanti e si è detto veramente che, attraverso un meccanismo per quanto provvisorio, chi sbarca in Italia, sbarca in Europa”. “Se andiamo a coniugare anche una nuova disciplina dei rimpatri”, ha proseguito Conte, “diciamo che avremo fatto due significativi passi in avanti”.