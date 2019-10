Francia: domenica 6 ottobre grande manifestazione “Marchons enfants” a Parigi contro la revisione della legge sulla bioetica

Dopo la manifestazione del 2013 organizzata dal collettivo “Manif pour tous” che aveva raccolto 1,4 milioni di persone secondo gli organizzatori (300.000 secondo la polizia), i francesi ritorneranno a sfilare per le strade di Parigi e non solo domenica 6 ottobre. Questa volta la protesta è contro la revisione delle legge sulla bioetica, che verrà esaminata e votata il 15 ottobre in Assemblea nazionale. Il collettivo che promuove questa iniziativa prende il nome questa volta di “Marchons enfants”. Il Ministero degli Interni prevede una partecipazione di 200mila persone. Il punto di ritrovo a Parigi è alle 13 in piazza Edmond-Rostand. Il corteo partirà alle 15 per raggiungere la stazione di Montparnasse. La manifestazione è stata indetta per opporsi alla revisione della legge sulla bioetica, in particolare contro la ricerca sugli embrioni, la procreazione medicalmente assistita (Pma) per le famiglie senza padre e la maternità surrogata (Gpa), anche se non appare nel testo. Ciò che si contesta è soprattutto il fatto che, secondo le associazioni, i politici non hanno tenuto conto del parere reale dei francesi, tanto che uno degli slogan dei manifestanti sarà: “Avis des Français piétiné, démocratie en danger”. Tre le principali associazioni che scenderanno in campo: le associazioni familiari cattoliche (Afc); la Manif pour tous e L’alliance Vita. Per la manifestazione di domenica è previsto l’arrivo a Parigi di 110 autobus da tutta la Francia. Gli organizzatori hanno inoltre noleggiato 2 Tgv (treni ad alta velocità, ndr.) provenienti da Marsiglia e alcuni vagoni da 150 a 200 passeggeri. Il collettivo ha già pronti 2,5 milioni di volantini e ordinato 60.000 bandiere e 20.000 cartelloni pubblicitari.