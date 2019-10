Diocesi: Vicenza, meeting su “una Chiesa in missione” con l’arcivescovo brasiliano e padre sinodale dom Paloschi

Prima il mandato missionario, poi il grande meeting diocesano “dall’Amazzonia all’Italia” per “una Chiesa in missione”. Così la diocesi di Vicenza darà il via al “mese missionario straordinario” e si approccia al sinodo dei vescovi per l’Amazzonia con uno dei padri sinodali. Venerdì 4 ottobre, alle 20.30, sarà conferito in cattedrale il mandato missionario, che non sarà dato solo ai missionari in partenza per Paesi lontani, ma anche a una rappresentanza di tutti coloro che nelle parrocchie beriche vivono un servizio di evangelizzazione (catechisti, educatori, animatori di Azione Cattolica, capi scout, volontari Caritas…), a dire, simbolicamente, che la missione è anche a casa nostra. Il tema sarà approfondito sabato 5 ottobre nel Meeting diocesano. A partire dalle 9, i lavori si svolgeranno dai Missionari Saveriani in viale Trento, a Vicenza. Ad aprire la mattinata sarà l’intervento dal titolo “Seguire Gesù nel cuore del mondo” di dom Roque Paloschi, arcivescovo di Porto Velho (Brasile) di passaggio a Vicenza prima di recarsi a Roma per il Sinodo pan-amazzonico. Quindi, alle 11, il contributo dal titolo “Chiamati a profezia!” con Matteo Prodi e Enrica Rosato. Il pomeriggio, invece, sarà articolato in cinque laboratori pastorali che si svolgeranno in cinque diverse sedi sui seguenti temi: “Discepoli missionari”, “Comunità profetiche”, “Costruttori del mondo”, “Custodi della Terra”, “Tessitori di umanità”. “Gli obiettivi del meeting – spiegano gli organizzatori – sono quello di aprire il Mese missionario straordinario, indetto da Papa Francesco facendo nostri i suoi obiettivi per una maggior presa di coscienza della ‘missione ad gentes’ e per ridare nuovo slancio alla trasformazione missionaria della vita e della pastorale. L’altro obiettivo è offrire alla nostra Chiesa di Vicenza un’occasione per assumere in modo corresponsabile il nuovo Piano pastorale 2019-2021 presentato dal vescovo in prospettiva di una ‘conversione missionaria’ dell’intera comunità diocesana”. Dopo il Meeting diocesano verranno predisposte 5 schede tematiche, corrispondenti ai 5 laboratori del Meeting che affiancheranno il Piano pastorale diocesano 2019-2021. Il sussidio verrà consegnato ai Consigli pastorali unitari, alle rispettive comunità e ai gruppi, associazioni, movimenti e comunità religiose, perché diventi oggetto di riflessione e di applicazione pastorale durante il prossimo biennio.