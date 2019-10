Diocesi: Trento, oggi pomeriggio un incontro “per costruire #lacittàideale”

Nell’ambito della “Settimana dell’accoglienza”, l’arcidiocesi di Trento (attraverso la Fondazione Comunità Solidale), Villa S. Ignazio e il comune di Trento propongono nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre, a Trento, in piazza d’Arogno, un incontro aperto a tutti dal titolo “#Lacittàideale. Fratture – Legami – Tesori della città di Trento”.

Dalle ore 14 alle 18.30 sarà attivato una sorta di laboratorio pratico di lettura dei punti di fragilità del territorio cittadino, delle relazioni positive che lo animano e delle risorse nascoste ancora da scoprire. Un modo originale e coinvolgente per riflettere insieme e liberamente sui temi dell’inclusione e del decoro urbano, su quanto ci sia e quanto manchi per stare bene in città. Al laboratorio prenderanno parte anche gli hope (homeless peer), vale a dire coloro che sono passati da una situazione di precarietà abitativa e ora, rielaborato il proprio vissuto, hanno scelto di mettere a disposizione di altri le proprie risorse. Ogni cittadino potrà portare il proprio contributo al laboratorio per costruire #lacittàideale.