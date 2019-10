Diocesi: Anagni, un concorso per le scuole premia i “Campioni della vita”

È partita nella diocesi di Anagni-Alatri la nuova edizione del concorso per le scuole dedicato alla vita, promosso dall’Ufficio per la pastorale della famiglia in vista della 23ª Giornata nazionale per la vita della Cei. Bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e di prima e seconda media possono partecipare con opere letterarie, grafico-pittoriche, teatrali, multimediali o con tecnica artistica mista. I primi classificati di ogni categoria saranno premiati come “Campioni della vita” il 2 febbraio 2020 dal vescovo diocesano, mons. Lorenzo Loppa. Il presule ha scritto ai dirigenti delle scuole del territorio per presentare l’iniziativa auspicando “una sempre maggiore collaborazione tra mondo della scuola e comunità diocesana”. “All’interno dell’attenzione della nostra diocesi per la scuola nel decennio sull’educazione, il concorso promuove una sensibilizzazione sui temi della vita sia tra gli studenti, che partecipano anche con il sostegno degli insegnanti di religione, sia tra le famiglie, coinvolte in occasione della premiazione” spiega al Sir don Marcello Coretti, direttore dell’Ufficio per la pastorale della famiglia della diocesi di Anagni. “L’esperienza, nata in diocesi negli anni Novanta e proseguita per 15 anni, è stata ripresa due anni fa, riscuotendo grande successo con la partecipazione di mille elaborati, che affrontano i temi più disparati e attuali legati alla vita, dal bullismo alla violenza sulle donne, che riecheggiano spesso nei lavori dei giovani partecipanti”, conclude don Coretti.