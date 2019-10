Attacchi al Papa: mons. Hollerich, chi lo critica “non ha capito il suo disegno profondo”

Chi attacca e critica il Papa “non ha capito il suo disegno profondo”. Non usa mezzi termini Jean- Claude Hollerich – che nel Concistoro di domani verrà creato cardinale dal Santo Padre – nel rispondere alle domande dei giornalisti, in sala stampa vaticana, sugli attacchi e le critiche a Bergoglio. “È molto chiaro che il Papa è il successore di San Pietro, e dove c’è il Papa c’è la Chiesa. Non c’è dubbio su questo”, esordisce l’arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece. “Tutta quella gente che vuole criticare e attaccare il Papa non ha capito il suo disegno profondo di missione, di servizio per la Chiesa, di amore per la Chiesa viva”, fa notare il futuro porporato: “la Chiesa è composta da tutte le donne e da tutti gli uomini, e bisogna servire queste donne e questi uomini”. “Siamo in un momento critico per la Chiesa, perché stiamo assistendo ad un grande cambiamento”, conclude: “una nuova civiltà sta per sorgere, e dobbiamo trasmettere la fede in questo mondo. Il Papa ci dice che bisogna vedere i poveri, perché Gesù Cristo avrebbe fatto la stessa cosa”.