Ambiente: Sacro Convento Assisi, i frati pianteranno 70 alberi per la campagna “Un albero in più”

La comunità francescana del Sacro Convento di Assisi ha aderito alla campagna “Un albero in più” promossa dalla Comunità “Laudato Si'”. Lo ha annunciato il direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, intervenendo alle celebrazioni per la Festa di San Francesco. Padre Fortunato ha reso noto che ognuno dei frati della Comunità, una settantina, pianterà un albero. La campagna “Laudato si'” ha l’obiettivo di piantare in Italia 60 milioni di alberi nel più breve tempo possibile, “un albero per ogni italiano: 60 milioni di alberi che dal loro primo istante di vita realizzano la loro opera di mitigazione dei livelli di CO2 nell’atmosfera”.