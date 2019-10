Televisione: Rai2, domenica puntata del docureality “O anche no” dedicata alla ricerca di Dio e alla fede 

Domenica su Raidue è in programma alle ore 9 la sesta puntata del docureality “O anche no”, alla ricerca del confine tra “normale” e “diverso”. Puntata dedicata alla ricerca di Dio e alla fede con Sabina Ciuffini, che racconterà i momenti della propria vita in cui si è rivolta a Dio. Poi Massimiliano e Susanna del Sermig di Torino con la loro testimonianza di fede e di amore che supera ogni ostacolo. L’anima del programma saranno i ragazzi de I Ladri di Carrozzelle e lo staff dell’albergo molto speciale in cui le parole “normale” e “diverso” scoloriscono lasciando protagonista la vita. Domenica i ragazzi racconteranno in modo commovente il loro rapporto con Dio. Non mancherà, come sempre, la musica dei Ladri di Carrozzelle che canteranno con Arisa. Un esperimento di accoglienza e di superamento dell’estraneità verrà raccontato da Mariarita Cerimele che con altri amici del Movimento dei Focolari ha trasformato degli anonimi condomìni in luoghi di incontro, amicizia e dialogo. Il programma di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide Frasnelli, con I Ladri di Carrozzelle, i ragazzi dell’albergo Etico di Roma, Radioimmaginaria ed il troll Gianmarco Saolini.