Tavolo ecclesiale dipendenze: sabato 9 e 16 novembre il 2° Open day in prossimità della III Giornata mondiale dei poveri

Sabato 9 e 16 novembre le organizzazioni che aderiscono al Tavolo ecclesiale dipendenze (Ted) – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Casa dei Giovani, Compagnia delle Opere-Opere sociali, Comunità Emmanuel, Comunità di Sant’Egidio, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), Salesiani per il sociale-Federazione Scs/Cnos, in collaborazione con la Caritas Italiana – apriranno le porte di tante loro strutture attive in tutta Italia per il 2° Open day delle Comunità.

Comunità di accoglienza e di recupero, centri di ascolto, spazi educativi che si confrontano ogni giorno con le diverse facce della dipendenza (da sostanze, da gioco d’azzardo, da dispositivi elettronici…) organizzeranno eventi rivolti alla cittadinanza, alle agenzie educative e alle comunità ecclesiali: una visita alla struttura, un’attività educativa di prevenzione per gli studenti, un evento sportivo con gli ospiti, una cena… Un’occasione “per raccontare se stesse, il lavoro che fanno, le storie di chi anima i propri progetti”.

Saranno momenti non per addetti ai lavori, ma “per conoscersi e capire se possiamo fare qualcosa – insieme – per la collettività”, spiegano i promotori dell’Open day: “Vivere la relazione per motivare la speranza” è lo slogan dell’edizione di quest’anno.

La scelta delle date non è casuale: il 17 novembre sarà la III Giornata mondiale dei poveri. “Vogliamo inserire i nostri Open day – evidenziano i promotori dell’iniziativa – in prossimità di questa Giornata voluta da Papa Francesco per far capire che la povertà è anche esclusione, solitudine, oppressione”. Info: www.condividerestorie.it.