Solidarietà: Caritas Catania, occhiali gratis realizzati dagli studenti dell’Istituto Fermi per chi non può acquistarli

Un progetto di solidarietà è stato attivato dall’Istituto “E. Fermi – F. Eredia” di Catania per fornire in forma gratuita occhiali da vista ai più bisognosi. La scuola ha coinvolto la Caritas che, tramite il Centro di ascolto diocesano, ha segnalato alcuni casi di persone bisognose. Il progetto, attivo da diversi anni, viene sponsorizzato dal Kiwanis Catania Nord ed è stato realizzato anche col contributo degli studenti, dei genitori e degli insegnanti. Un’idea nata a partire da una constatazione: “Abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro laboratorio di lenti oftalmiche – ha spiegato la docente Francesca Santonocito, vicepreside dell’Istituto – verso chi ha più bisogno, così da spingerci oltre il nostro ruolo professionale e didattico, guardando le cose dal punto di vista sociale e umano”.”Non si è trattata della solita esercitazione – ha aggiunto Sebastiano Musumeci, docente di laboratorio di lenti oftalmiche – perché tutti loro sapevano che avrebbero fatto felice un bambino col loro lavoro”. E anche la consegna degli occhiali – ha voluto sottolineare Giuseppe Conte, docente e presidente del Kiwanis Catania Nord – “è avvenuta con la semplicità e la delicatezza necessarie, non è stata urtata la sensibilità dei bambini che hanno ricevuto questo dono come in un semplice gioco”.