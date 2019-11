Religiosi: Usg, dal 27 al 29 novembre la 93ª assemblea dei superiori generali sulla “Vita religiosa nel secolo XXI”

“Vita religiosa nel secolo XXI” è il tema della 93ª assemblea semestrale della Unione superiori generali (Usg) in programma dal 27 al 29 novembre a Roma. Il primo giorno si darà continuità ad alcuni temi trattati durante l’Assemblea di maggio, cui seguirà la relazione del card. Michael Czerny sul Sinodo appena concluso. Il 28, invece, sarà interamente dedicato ad approfondire il tema dell’Assemblea con l’interazione con giovani religiose e religiosi sul momento attuale della vita consacrata. Il 29, infine, è prevista l’udienza con Papa Francesco: “Sarà un’ottima occasione per esprimere la nostra vicinanza e appoggio, e per ascoltare la sua parola di pastore della Chiesa universale”, afferma p. Arturo Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia di Gesù e presidente dell’Usg.