Papa Francesco: il 9 novembre presiederà la messa a San Giovanni in Laterano per la festa di dedicazione della basilica

Papa Francesco presiederà la messa nella cattedrale di Roma sabato 9 novembre, alle 17.30, per la festa di dedicazione della basilica di San Giovanni in Laterano. Concelebrerà il cardinale vicario Angelo De Donatis, che invita i fedeli a partecipare: “Il cammino pastorale di quest’anno ci invita ad abitare con il cuore la città, ascoltando il grido dei suoi abitanti. Ora una tappa importante sarà la celebrazione dell’Eucaristia con Papa Francesco nella ricorrenza della dedicazione della basilica lateranense”. Tra i concelebranti anche i vescovi ausiliari della diocesi.

Nella basilica lateranense potranno essere ammirati un nuovo ambone e una nuova croce pensile. Inoltre, il Pontefice indosserà una casula cucita per l’occasione, e sono state composte anche preghiere e musica ad hoc. Il nuovo ambone verrà benedetto dal Papa con la consegna del Lezionario ai lettori. Realizzato in marmo, riutilizzando un’antica lastra della basilica costantiniana, ha la forma tipica dell’ambone romano, e accanto sarà collocata la colonna del cero pasquale. Nel prospetto laterale sono riprodotti lo stemma del Santo Padre e quello del cardinale vicario. Per l’ambone, firmato da Arte Poli di Verona, è stato utilizzato lo stesso stile già presente nell’altare e nella cattedra papale. Durante la celebrazione, sarà visibile per la prima volta anche un nuovo crocifisso in lamina dorata, opera del maestro Stefano Lazzari della Bottega Tifernate di Città di Castello. Prima del termine della messa, Papa Francesco conferirà il mandato alle équipe pastorali.