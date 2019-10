Papa Francesco: a Santa Marta, l’amore di Dio “si fa lacrima e pianto di tenerezza in Gesù”

Lo Spirito Santo ci faccia capire “l’amore di Cristo per noi” e prepari il nostro cuore per “lasciarci amare” dal Signore. Questa la raccomandazione di Papa Francesco alla Messa del mattino a Casa Santa Marta, come riferisce Vatican news. Leggendo San Paolo, sottolinea il Pontefice, “siamo più che vincitori” con l’amore del Signore. San Paolo lo era perché, dal momento in cui “il Signore lo chiamò sulla strada di Damasco, cominciò a capire il mistero di Cristo”: “Si era innamorato di Cristo”, preso da “un amore forte”, “grande”, non un “argomento” da “telenovela”. Un amore “sul serio”, al punto da “sentire che il Signore lo accompagnava sempre nelle cose belle e nelle cose brutte”.

“Questo lo sentiva con amore – precisa Papa Francesco -. E io mi domando: ma io amo il Signore così? Quando vengono momenti brutti, quante volte uno sente la voglia di dire: ‘Il Signore mi ha abbandonato, non mi ama più’ e vorrebbe lasciare il Signore. Ma Paolo era sicuro che il Signore mai abbandona”.

L’amore di Cristo, aggiunge il Pontefice, “non si può descrivere”: “È proprio Lui che è stato inviato dal Padre a salvarci e lo ha fatto con amore, ha dato la vita per me: non c’è amore più grande di dare la vita per un altro. Pensiamo a una mamma, l’amore di una mamma, per esempio, che dà la vita per il figlio, lo accompagna sempre nella vita, nei momenti difficili ma questo ancora è poco… È un amore vicino a noi, non è un amore astratto l’amore di Gesù, è un amore io-tu, io-tu, ognuno di noi, con nome e cognome”.

Non solo: “L’amore di Cristo lo porta al pianto, al pianto per ognuno di noi. La tenerezza che c’è in questa espressione. Gesù poteva condannare Gerusalemme, dire cose brutte… E si lamenta perché non si lascia amare come i pulcini della chioccia. Questa tenerezza dell’amore di Dio in Gesù. E questo aveva capito Paolo. Se noi non arriviamo a sentire, a capire la tenerezza dell’amore di Dio in Gesù per ognuno di noi, mai, mai potremo capire cosa è l’amore di Cristo. È un amore così, aspetta sempre, paziente, l’amore che gioca quell’ultima carta con Giuda: ‘Amico’, gli dà la via d’uscita, fino alla fine. Anche con i grandi peccatori, fino alla fine Lui ama con questa tenerezza. Non so se noi pensiamo a Gesù così tenero, a Gesù che piange, come ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro, come ha pianto qui, guardando Gerusalemme”.

L’amore di Dio “si fa lacrima, si fa pianto, pianto di tenerezza in Gesù”, ribadisce. Per questo, conclude il Pontefice, San Paolo “si era innamorato di Cristo e nessuna cosa poteva staccarlo da Lui”.