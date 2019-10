Memoria Vergine di Loreto nel calendario romano: mons. Dal Cin (prelato), “incoraggiamento a imitarne le virtù”

“La celebrazione della memoria, assieme al Giubileo che apriremo l’8 dicembre prossimo, aiuterà tutti, specialmente le famiglie, i giovani, i religiosi, a imitare le virtù di Maria, la perfetta discepola del Vangelo, la Vergine Madre che concependo il Capo della Chiesa accolse anche noi con sé”. Lo ha detto l’arcivescovo delegato pontificio di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, commentando la pubblicazione in data odierna del decreto della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con il quale Papa Francesco ha stabilito che la memoria facoltativa della Beata Vergine di Loreto viene iscritta nel calendario romano il 10 dicembre, giorno in cui vi è la festa a Loreto. “Dal prossimo 10 dicembre quindi, non solo nelle Marche, ma in tutto il mondo si potrà celebrare la memoria della Madonna di Loreto, a conferma del valore universale del Santuario lauretano”, si legge in una nota. La nuova memoria dovrà comparire in tutti i calendari e libri liturgici per la celebrazione della messa e della Liturgia delle Ore.