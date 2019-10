Nella giornata in cui la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti, sabato 2 novembre, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, presiederà una celebrazione eucaristica nella chiesa del Cimitero Maggiore di Padova. La messa, in programma per le 15, si concluderà con la processione all’interno del cimitero e il rito di benedizione delle tombe.