Diocesi: Cremona, per Ognissanti mons. Napolioni domani celebra la messa in cattedrale. Sabato pomeriggio sarà nel cimitero della città

Venerdì 1° novembre, il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni celebrerà alle 11 in cattedrale la messa nella solennità di Ognissanti. La liturgia sarà animata dal coro della cattedrale, diretto dal maestro don Graziano Ghisolfi, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Cremona1 (canale 80 del digitale terrestre), in streaming sul portale web della diocesi, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi. Sabato 2 novembre, mons. Napolioni celebrerà in cattedrale, insieme al Capitolo, alle 8.45 la messa in ricordo dei defunti. Alle 15 il vescovo presiederà la liturgia di suffragio per i fedeli defunti nel cimitero di Cremona. Lunedì prossimo, 4 novembre, alle 18, in cattedrale, mons. Napolioni celebrerà una messa per i vescovi defunti.