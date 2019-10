Conferenza nazionale RnS: card. Parolin, “essere nel mondo testimoni del Vangelo dell’amore”

“Questo momento di riflessione e preghiera aiuti tutti a corrispondere con sempre maggiore docilità all’azione dello Spirito per essere nel mondo testimoni del Vangelo dell’amore: luce che rischiara e risplende, fuoco che illumina e riscalda, sale che dà sapore e gusto di eternità come rimedio allo spirito del mondo”. Sono le parole rivolte dal card. Pietro Parolin nel saluto inviato ai partecipanti alla 43ª Conferenza nazionale degli animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, che si apre oggi al Palacongressi di Rimini. Nel messaggio del segretario di Stato Vaticano, anche la benedizione del Papa, che “invoca su ciascuno l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo e, mentre affida ogni impegno personale e comunitario alla materna intercessione della beata Vergine Maria, chiede di continuare a pregare per lui”.