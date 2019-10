Conferenza nazionale RnS: card. Bassetti, “farci prossimi di chiunque”

“La gratitudine della Chiesa che è in Italia per l’impegno, come singoli e come comunità, nelle nostre realtà ecclesiali”. È quella espressa dal presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ai partecipanti alla Conferenza nazionale di RnS in programma a Rimini fino a domenica. “I temi da voi scelti per questo incontro dimostrano come tali carismi non siano qualcosa di chiuso o di astratto – prosegue –. Rifletterete su come l’eterna Pentecoste possa applicarsi ai temi più scottanti della famiglia, della società, della comunicazione” e “additerete come la cultura della Pentecoste sia l’antidoto, o meglio il balsamo non lenitivo, ma rivitalizzante sulle fragilità umane”. Dopo aver fatto riferimento alla misericordia, al servizio e alla crescita umana e relazionale come caratteri fondamentali di un “autentico cristiano”, il card. Bassetti conclude invitando ad accogliere il mandato del Papa al Rinnovamento nello Spirito, “Evangelizzare è amare”: “Lo Spirito ci guidi a farci prossimi di chiunque incontreremo, rendendoci capaci di servire chi ci sta dinanzi e di comprendere al meglio il suo linguaggio”.