Solidarietà: Tarquinia, una “Casa week-end” accompagna le persone con disabilità in un percorso verso l’autonomia

Il raggiungimento di un’autonomia abitativa attraverso un’esperienza di vita comunitaria è l’obiettivo della “Casa weekend” inaugurata a Tarquinia (Vt) dalla onlus Semi di Pace International. L’iniziativa rappresenta la seconda fase del progetto nazionale “Noi speriamo che ce la caviamo da soli”, nato come risposta alla legge sul “Dopo di noi” (n. 112/2016), che grazie ai finanziamenti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali coinvolge tredici associazioni, tra cui appunto Semi di Pace, in dodici diverse regioni italiane. “Lo scopo del progetto non si esaurisce con l’acquisizione dell’autonomia, la quale rappresenta soltanto lo strumento con cui questi giovani potranno affermare il loro diritto ad avere un futuro che includa l’opportunità di avere una casa, una famiglia, un lavoro e qualsiasi altra cosa possa dare piena soddisfazione alle loro vite”, ci spiegano dall’associazione Semi di Pace. Da febbraio a settembre 2019 è stata portata avanti la fase iniziale del percorso coinvolgendo un gruppo di giovani con disabilità psico-fisica “in laboratori incentrati su simulazioni di attività quotidiane, come utilizzare i mezzi pubblici, fare la spesa, andare dal medico o alla posta, e sull’esplorazione del territorio di Tarquinia”, raccontano volontari e operatori di Semi di Pace, che hanno animato la giornata di inaugurazione della struttura, a cui hanno partecipato anche le famiglie dei giovani coinvolti nell’esperienza di vita comunitaria e rappresentanti delle istituzioni locali.