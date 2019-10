Sinodo per l’Amazzonia: i cardinali Barreto, Czerny e Hummes in visita oggi alla basilica di San Francesco d’Assisi

I cardinali Pedro Barreto, Michael Czerny e Cláudio Hummes, a conclusione del Sinodo per l’Amazzonia, hanno fatto visita oggi alla basilica di San Francesco d’Assisi e si sono raccolti in preghiera sulla tomba del Santo. “Un bagno di ‘francescanità’ – ha spiegato il card. Hummes -. Il Santo rappresenta una preziosa fonte di ispirazione non solo per la Chiesa, ma per tutto il mondo. Io sono un francescano e come tale per me il Santo rappresenta un padre. Venire qui oggi ad Assisi è stato molto emozionante. Il messaggio di San Francesco ci indica il cammino da percorrere per combattere la crisi ecologica e climatica”.

“Stiamo assistendo ad una crisi culturale, è una specie di etnocidio ed ecocidio. Etnocidio nel senso che stiamo togliendo l’identità, la cultura, la lingua e la spiritualità ai popoli dell’Amazzonia. Ed ecocidio ha a che fare con la vita del territorio. Queste sono grandi questioni – ha concluso il card. Hummes – che il Sinodo ha affrontato e ha cercato di proporre nuove strade da poter percorrere”.

Info: www.sanfrancesco.org.