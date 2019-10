Parlamento europeo: verso il rinnovo del Mediatore, 5 candidati. Elezioni a scrutinio segreto a dicembre

(Bruxelles) Nuovo Parlamento europeo significa anche nuovo difensore civico europeo, o Mediatore, anche noto con il nome inglese di Ombudsman, figura che ha il compito di esaminare le denunce di cittadini residenti nell’Ue e delle organizzazioni con sede nell’Ue, in merito alla cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o altri organi europei (condotta sleale, discriminazione, ritardi non necessari o procedure errate). Il nuovo difensore sarà eletto dagli eurodeputati nella sessione di dicembre, per un mandato di cinque anni. I candidati alla carica sono Giuseppe Fortunato, attuale difensore civico della Campania, Julia Laffranque, giudice estone presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, il lettone Nils Muižnieks, ex commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, l’ex deputata svedese Cecilia Wikström. Si ricandida anche l’attuale Mediatore europeo, l’irlandese Emily O’Reilly. I candidati si presenteranno in una audizione pubblica il prossimo 3 dicembre; la votazione in plenaria sarà a scrutinio segreto.