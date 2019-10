Papa Francesco: entrato in piazza San Pietro, come sempre accompagnato dai bambini e dalla folla

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso oggi in piazza San Pietro, per l’udienza generale del mercoledì, intorno alle 9 e lungo il percorso transennato ha fatto più volte fermare la jeep bianca scoperta per salutare, baciare e benedire i bambini, alcuni di pochi mesi. Come sempre sulla papamobile sono saliti dei bambini che hanno accompagnato il Papa fino al sagrato, filmando questo indimenticabile “viaggio” nel cuore di Roma e in mezzo alla folla con i telefonini. Migliaia i pellegrini presenti in questa ultima giornata di ottobre. Al passaggio del Papa hanno intonato cori di saluto. Sono presenti gruppi anche da Gerusalemme, Filippine, Stati Uniti.