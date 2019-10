Don Gnocchi: Roma, convegno “Accanto alla vita sempre, tra scienza, coscienza e compassione”. Domani incontro con il Papa

“Accanto alla vita sempre, tra scienza, coscienza e compassione”: è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione Don Gnocchi in corso oggi, per tutta la giornata, al Centro congressi Auditorium Aurelia di Roma. “Il convegno vuole mettere in evidenza il percorso che ha coinvolto 150 operatori della Fondazione impegnati nell’assistenza di pazienti nelle fasi avanzate di cura (hospice per malati terminali, reparti per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, Rsa per anziani…), che – puntualizza una nota – partendo dall’esplorazione del proprio vissuto e ruolo professionale di fronte alle decisioni critiche sono stati sollecitati a confrontarsi sulle proprie esperienze, arrivando a suggerire anche adattamenti relazionali e organizzativi”. In programma, gli interventi di mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita (“Stare accanto alla vita”); di Maria Chiara Carrozza, direttrice scientifica della Fondazione (“Il lungo cammino della Legge 219: problema o soluzione?”); di Luciano Orsi, medico palliativista, vicepresidente della Società italiana di cure palliative (“Cure palliative e cura della vita: “c’è molto da fare quando non c’è più niente da fare”) e di padre Carlo Casalone, della Pontificia Accademia per la vita (“I nuovi orizzonti della bioetica”). Nel pomeriggio la restituzione dei contributi dei gruppi di operatori, introdotti da Fabrizio Giunco, direttore Dipartimento cronicità. I lavori sono stati introdotti dal direttore generale Francesco Converti; la chiusura sarà del presidente don Vincenzo Barbante. La Fondazione si trova a Roma, dove domani incontrerà Papa Francesco nell’aula Paolo VI in Vaticano.