Diocesi: Venezia, le celebrazioni presiedute dal patriarca Moraglia per Ognissanti e commemorazione dei defunti

Tornano i giorni caratterizzati dalla solennità di Ognissanti e dall’annuale commemorazione di tutti i fedeli defunti, accompagnata frequentemente dalla visita ai cimiteri. Nella diocesi di Venezia, il patriarca Francesco Moraglia presiederà venerdì 1° novembre, alle ore 15, la messa della solennità di Tutti i Santi nella chiesa di S. Maria della Consolazione nel cimitero di Mestre. La mattina di sabato 2 novembre, alle ore 10, presiederà la celebrazione eucaristica in programma nel cimitero di Venezia, nella chiesa di S. Michele in Isola, con la partecipazione delle autorità civili e delle confraternite cittadine; al termine, il patriarca si recherà come di consueto alla cappella di San Cristoforo per la benedizione a tutti i defunti del cimitero. Alle ore 18 dello stesso 2 novembre si terrà nella basilica cattedrale di S. Marco la messa in suffragio per i patriarchi, i canonici, i sacerdoti e i diaconi diocesani defunti; anche tale celebrazione sarà presieduta da mons. Moraglia. Oltre alle tre messe sopra indicate, il patriarca sarà anche presente la mattina di giovedì 31 ottobre – alle ore 12 – all’apertura ufficiale del ponte galleggiante che collegherà fino al 10 novembre il centro storico di Venezia (da Fondamente nove) con il cimitero nell’isola di S. Michele.