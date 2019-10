Diocesi: Roma, i vescovi ausiliari celebrano le messe nei cimiteri della Capitale per Ognissanti

I vescovi ausiliari di Roma celebreranno le messe nei diversi cimiteri capitolini, in occasione della solennità di Ognissanti, venerdì 1° novembre, e della commemorazione dei fedeli defunti, sabato 2 novembre. In particolare, il 2 novembre, alle 16, mons. Guerino Di Tora, ausiliare per il settore Nord, presiederà la messa nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura (piazzale del Verano, 3), alla quale seguirà poi la benedizione all’interno del cimitero del Verano. Sempre il 2 novembre, alla stessa ora, mons. Gianrico Ruzza, ausiliare per il settore Sud, celebrerà la messa al Cimitero Laurentino (via Laurentina km 13.500). Il 1° novembre, il presule sarà alle 15.30 al cimitero di Ostia Antica (via Piana Bella). Sempre venerdì, alle 16, mons. Paolo Ricciardi, delegato per la pastorale sanitaria, celebrerà al cimitero Flaminio (Prima Porta, via Flaminia km. 14.400). In questi giorni, giovani volontari distribuiranno all’ingresso dei cimiteri romani un sussidio per la preghiera curato dall’Ufficio liturgico diocesano. Il piccolo depliant comprende la preghiera del Padre Nostro, l’Ave Maria e l’Eterno riposo. “Un’opportunità per favorire la preghiera delle tante persone che in questo periodo si recano nei cimiteri per un omaggio alla tomba dei propri cari”, spiegano dall’Ufficio, che già da alcuni anni ha promosso l’iniziativa.