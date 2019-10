Afghanistan: Herat, i militari italiani donano alimenti ad un orfanotrofio e materiale sportivo ad una squadra femminile di pallavolo

Operazione speciale per il Contingente militare italiano della missione in Afghanistan che, nei giorni scorsi, ha donato generi alimentari all’orfanotrofio pubblico “Khuja Abdullah Ansari” e materiale sportivo all’associazione Women economy social & sport di Herat.

La cerimonia di consegna si è svolta a Camp Arena, sede del Train Advise Assist Command West (Taac-W), guidata dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” al comando del Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani.

I generi alimentari sono destinati alla mensa dell’orfanotrofio pubblico di Herat, sostenuto con i contributi statali, che ospita attualmente 245 bambini seguiti dall’Istituto fino al raggiungimento della maggiore età.

Uniformi, caschi da bici, scarpe da ginnastica e kit di primo soccorso, sono invece il materiale sportivo offerto alle squadre femminili di pallavolo e ciclismo dell’associazione sportiva afgana, che permetterà alle atlete di potersi allenare con l’equipaggiamento adatto e poter quindi partecipare alle competizioni sportive organizzate nella provincia di Herat e non solo.

“Questo contributo del Contingente Italiano – ha sottolineato il gen. Parmiggiani – vuole dimostrare la nostra vicinanza e sostegno alle attività sociali e associazionistiche che si sviluppano a Herat e in tutta la provincia. L’impegno degli afgani in questi ambiti è di esempio per tutta la popolazione e un importante segnale di crescita”.

A chiusura della cerimonia, una rappresentanza di atleti dell’associazione sportiva si è esibita con un dinamico saggio di arti marziali e una partita di pallavolo.

Resolut Support, missione a guida Nato, è composta da militari di 38 nazioni, tutti uniti in un unico scopo, quello di contribuire all’addestramento, all’assistenza e alla consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di sicurezza locali al fine di facilitare le condizioni per la creazione di uno stato di diritto, Istituzioni credibili e trasparenti e soprattutto, Forze di sicurezza autonome e ben equipaggiate. Questo percorso sta portando le Forze di sicurezza afgane ad assumere il compito di garantire la sicurezza del Paese e dei propri connazionali.