Halloween: don Morocutti (esorcista), “legato a occultismo e adorazione a satana. Giovani a rischio”. Antidoto è “evangelizzazione delle coscienze”

“Come cristiani siamo chiamati ad annunciare il bello e il buono della vita che per noi si è fatta pienamente visibile in Gesù di Nazareth, non ad aprire le porte alla cultura e all’esaltazione del macabro e della morte”, afferma in un’intervista al Sir don Paolo Morocutti, docente di psicologia generale e di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed esorcista della diocesi di Palestrina, commentando il fenomeno – apparentemente innocuo – di Halloween. “Occorre saperlo interpretare e per fare questo si devono ascoltare coloro che hanno gli strumenti per farlo”, avverte sottolineando l’importanza del “ruolo pedagogico ed educativo degli esorcisti i quali sono concordi nel rilevare come questo fenomeno sia strettamente legato al mondo dell’occulto e dell’adorazione a satana. I dati forniti dal ministero dell’Interno sulla presenza di sette di ispirazione satanica nel nostro Paese sono impressionanti. Culmine poi di questo fenomeno legato al culto di satana è la profanazione delle specie eucaristiche che trova nella notte di Ognissanti un vero e proprio apice rituale”. Ma non solo quella notte: “l’intero periodo che la precede costituisce un tempo privilegiato nel quale molti giovani entrano in relazione con il mondo dell’occulto attraverso una massiccia propaganda mediatica, soprattutto in rete. Un ‘bombardamento’ tale che non si è più in grado di discernere ciò che è solamente di cattivo gusto da ciò che può essere davvero pericoloso”. Del resto, sottolinea l’esperto, “è tipicamente diabolico minimizzare, declassare e ridicolizzare un fenomeno additandolo come innocuo quando invece non lo è affatto”. Tutto ciò , conclude, richiama la comunità cristiana ad affrontare “una vera e propria battaglia, e l’arma principale è l’evangelizzazione delle coscienze per ripristinare, soprattutto nei giovani, un umanesimo cristiano votato alla cultura del bello e del vero”.