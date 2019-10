Ue: audizioni commissari, Gentiloni sotto esame per tre ore. Romania indica Dan Nica

La commissaria designata Kadri Simson con David Sassoli

(Bruxelles) È sotto esame in queste ore, dalle 9 alle 12, l’ex primo ministro italiano Paolo Gentiloni, candidato alla carica di commissario europeo con delega agli Affari economici e monetari. In giornata audizioni anche per Kadri Simson (Estonia), delega all’Energia; Virginijus Sinkevičius (Lituania), Ambiente e oceani; Johannes Hahn (Austria), Bilancio e amministrazione; Margaritis Schinas (Grecia), vicepresidente designato – Proteggere il nostro stile di vita europeo; Dubravka Šuica (Croatia), vicepresidente designata – Democrazia e demografia. Intanto il governo della Romania ha indicato quale commissario l’eurodeputato Dan Nica dopo che la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha giudicato non idonea la candidata di Rovana Plumb.