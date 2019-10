Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Audizione commissari, tocca a Gentiloni. I dazi Usa colpiscono l’export italiano

Ue: audizioni commissari designati. Oggi atteso all’esame Paolo Gentiloni, con delega agli Affari economici

Si svolgono a partire dalle 9 le audizioni di questa quarta giornata di esami per i candidati designati alla carica di commissario europeo. La mattina si apre, fra l’altro, con l’atteso esame di Paolo Gentiloni, cui la presidente eletta Von der Leyen affida il portafoglio Affari economici e monetari. In giornata audizioni anche per Kadri Simson (Estonia), delega all’Energia; Virginijus Sinkevičius (Lituania), Ambiente e oceani; Johannes Hahn (Austria), Bilancio e amministrazione; Margaritis Schinas (Grecia), vicepresidente designato – Proteggere il nostro stile di vita europeo; Dubravka Šuica (Croatia), vicepresidente designata – Democrazia e demografia.

Guerra commerciale: i dazi di Trump colpiscono formaggi e prosciutto italiani, whiskey scozzese, vini francesi

Dopo il via libera del Wto ai dazi introdotti dagli Stati Uniti, in Italia, e non solo, si fanno i calcoli sulle ricadute riguardanti le esportazioni. La scure dei dazi Usa si abbatte in particolare sul Made in Italy, colpendo con una tariffa del 25% pecorino romano, parmigiano reggiano, provolone e prosciutto. Si salverebbero invece l’olio d’oliva e il prosecco. È quanto emerge per ora dalla lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane. I dazi dovrebbero scattare dal 18 ottobre. Nell’elenco figurano anche il whiskey scozzese, i vini francesi, l’Emmental svizzero e la groviera. Dazi del 10% sugli aerei commerciali.

Iraq: proteste di piazza contro carovita e corruzione. Le autorità reagiscono, finora 7 morti e centinaia di feriti

È di almeno sette morti e centinaia di feriti il bilancio degli scontri nelle strade di Baghdad, dove da martedì migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro carovita e corruzione in Iraq. Polizia ed esercito hanno dovuto usare i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Tra le vittime – a Baghdad e Nassiriya – ci sono un poliziotto e un bambino. Alle manifestazioni, che – specifica Euronews – si sono tenute in varie città del Paese, in particolare nelle regioni del centro-sud, hanno partecipato soprattutto giovani senza lavoro e studenti universitari. Le proteste in Iraq fanno eco a quelle avvenute di recente in Libano e in Egitto, dove la mancanza di lavoro e un accesso sempre più limitato a servizi sanitari e scolastici hanno spinto centinaia di migliaia di giovani senza prospettive a scendere in strada.

Stati Uniti: precipita un vecchio bombardiere B-17 della Seconda guerra mondiale, almeno 7 morti

Almeno sette persone sono morte negli Stati Uniti in seguito a un incidente aereo avvenuto in Connecticut, dove un vecchio bombardiere B-17 della Seconda guerra mondiale si è schiantato sulla pista dell’aeroporto internazionale di Bradley. Il velivolo, riferisce l’Ansa, trasportava 13 persone e l’incidente sarebbe avvenuto per problemi tecnici sopravvenuti in fase di decollo. Altri sette i feriti, di cui tre in gravi condizioni.

Turchia: ricordato, a un anno dalla morte, iI giornalista saudita Jamal Khashogg. Mistero sull’omicidio

Una cerimonia per commemorare la figura di Jamal Khashogg, iI giornalista saudita ucciso un anno fa. Gli amici, quasi tutti attivisti per i diritti umani, i colleghi giornalisti della stampa nazionale e internazionale e la fidanzata turca Hatice Cengiz, hanno osservato ieri un minuto di silenzio all’ora esatta in cui Khashoggi varcò la soglia del consolato senza più fare ritorno. Khashoggi, fermo oppositore del principe ereditario saudita, è stato assassinato il 2 ottobre. Quel giorno era andato a ritirare i documenti per organizzare i matrimonio ma da quella porta non è mai uscito. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. La sua morte ha scatenato una serie di proteste trasversali, in tutto il mondo, che hanno portato anche a conseguenze diplomatiche tra Stati Uniti e Arabia saudita, Arabia che continua a negare ogni coinvolgimento del principe ereditario nell’omicidio.