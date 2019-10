Sinodo per l’Amazzonia: card. Hummes, “un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale”

“Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nel discorso sull’ambiente per ascoltare sia il grido della terra che quello dei poveri”. A ribadirlo è stato il card. Claudio Hummes, presidente della Repam e relatore generale del Sinodo per l’Amazzonia, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in corso in Sala stampa vaticana. Il porporato si è soffermato sul concetto di “ecologia integrale” al centro della Laudato si’, ricordando che “la crisi ecologica e sociale, e quindi la povertà, in Amazzonia riguarda soprattutto gli indigeni, i piccoli agricoltori e coloro che vivono nelle periferie delle città”. “Non ci sono due crisi, quella ecologica e quella sociale, ma una sola crisi socio-ambientale”, ha ripetuto Hummes: “Le soluzioni richiedono un approccio integrale, per combattere la povertà, restituire la dignità agli esclusi e prendersi cura del creato, perché tutto è collegato”. Tra i temi dell’imminente appuntamento ecclesiale, il cardinale ha citato “l’emergenza ambientale, gli indigeni e la foresta”. Al centro dei lavori, “l’evangelizzazione e la necessità di prendersi cura della casa comune”, che significa “difendere tutta la vita degli esseri umani e prendersi cura della biodiversità”.