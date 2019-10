Settimanali diocesani: Calabria e Basilicata, don Enzo Gabrieli rieletto delegato regionale della Fisc

Don Enzo Gabrieli, direttore del Settimanale diocesano cosentino “Parola di Vita” e vicepresidente della Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), è stato rieletto all’unanimità delegato regionale per la Calabria e la Basilicata in vista del prossimo quadriennio e dell’assemblea elettiva di novembre 2019. “Nel corso del suo mandato – recita una nota – la delegazione è cresciuta per numero di testate ed adesioni alla Federazione dei settimanali cattolici ed attualmente conta: L’abbraccio (diocesi di Cassano all’Jonio), Camminare Insieme (diocesi di Rossano), Comunità nuova (diocesi di Catanzaro), Parola di Vita (diocesi di Cosenza), Kairos Kroton (diocesi di Crotone), Lamezia Nuova (diocesi di Lamezia), Pandokeion – Casa che accoglie (diocesi di Locri), L’Avvenire di Calabria (diocesi di Reggio Calabria), Comunità in Cammino (diocesi di Mileto) e la testata della Basilicata, che si unisce per prossimità (a norma dello Statuto) dove ancora non è eretta una delegazione, Logos (diocesi di Matera)”. La riunione è stata presieduta da Chiara Genisio, vicepresidente vicario della Fisc. Presente anche il consigliere nazionale calabrese don Davide Imeneo.