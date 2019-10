Premio Giovanni Paolo II: Ostia, sabato 5 ottobre il festival internazionale di solidarietà

“Festival internazionale di solidarietà Premio Giovanni Paolo II The Diamond of the Heart”: è il titolo del festival di cortometraggi e videoclip che si svolgerà sabato 5 ottobre al Teatro “Nino Manfredi” di Ostia, promosso da Stars for Peace in the World, associazione di formazione per la cultura della pace. Alla serata, si legge in un comunicato stampa, saranno presenti personaggi del mondo dello spettacolo, amici del Papa polacco: dal regista Pupi Avati al fotografo vaticano Biagio Tamarazzo, dalla cantante jazz Cinzia Tedesco, che interpreterà un brano inedito in memoria di Giovanni Paolo II, al cantante Indaco. Con loro saranno presenti la cantante Francesca Bellenis, l’attore Walter Nestola, il sassofonista Eric Daniel, il batterista Tony Cergua,il giornalista Enzo Fasoli, i registi Roberto Goracci e Alessio Ortica. Sarà premiato Daniele Venturi, presidente dell’Associazione “Papaboys”. L’evento sarà presentato da Mirella Sessa, presentatrice Rai, seconda classificata a Miss Italia 2009. L’associazione “Stars for Peace in the World”, composta da professionisti del settore del cinema e della moda, si occupa di realizzare progetti nella lotta ad alcune patologie come diabete, neoplasie, Alzheimer, Parkinson e contro la vivisezione degli animali.