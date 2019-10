Papa Francesco: autorizza promulgazione dei decreti, sarà beato il card. Stefano Wyszyński

Il Papa ha ricevuto ieri in udienza il card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi. Durante l’udienza – riferisce oggi la Sala Stampa della Santa Sede – il Santo Padre ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: il miracolo, attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Stefano Wyszyński, cardinale di Santa Romana Chiesa, arcivescovo metropolita di Gniezno e Varsavia, primate di Polonia, nato a Zuzela (Polonia) il 3 agosto 1901 e morto il 28 maggio 1981 a Varsavia; il miracolo, attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Francesco Mottola, sacerdote diocesano, fondatore dell’Istituto Secolare delle Oblate del Sacro Cuore, nato a Tropea il 3 gennaio 1901 e morto nello stesso luogo il 29 giugno 1969; il miracolo, attribuito all’intercessione della Venerabile Serva di Dio Alessandra Sabattini, laica, nata il 19 agosto 1961 a Riccione e morta il 2 maggio 1984 a Bologna; il martirio del Servo di Dio Giovanni Roig y Diggle, laico, nato il 12 maggio 1917 a Barcellona e ucciso la notte tra l’11 e il 12 settembre 1936 a Gramanet (Spagna); il martirio della Serva di Dio Benigna Cardoso da Silva, laica, nata il 15 ottobre 1928 a Santana do Cariri (Brasile) e ivi uccisa il 24 ottobre 1941; le virtù eroiche del Servo di Dio Augusto Cesare Bertazzoni, arcivescovo titolare di Temuniana, già vescovo di Potenza e Marsico, nato il 10 gennaio 1876 a Polesine di Pegognaga e morto il 30 agosto 1972 a Potenza (Italia); le virtù eroiche del Servo di Dio Giovanni Luigi Querbes, sacerdote, fondatore della Congregazione dei Chierici parrocchiali o Catechisti di San Viatore, nato il 21 agosto 1793 a Lione e morto il 1° settembre 1859 a Vourles (Francia); le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Francesca del Bambino Gesù, monaca professa dell’Ordine di Santa Chiara, nata a Fuenteguinaldo (Spagna) il 25 dicembre 1905 e morta il 28 febbraio 1991 a Salamanca.