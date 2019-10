Papa Francesco: a Santa Marta, “la Parola di Dio ci fa gioiosi e la gioia è la forza del cristiano”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La Parola di Dio ci fa gioiosi, l’incontro con la Parola di Dio ci riempie di gioia e questa gioia è la mia forza, è la nostra forza”. Lo ha detto il Papa, nell’omelia della messa celebrata oggi a Santa Marta, in cui ha ricordato che “i cristiani sono gioiosi perché hanno accettato, hanno ricevuto nel cuore la Parola di Dio e continuamente incontrano la Parola, la cercano. Questo è il messaggio di oggi, per tutti noi”. Poi l’invito ad “un esame di coscienza breve”: “Come io ascolto la Parola di Dio? O semplicemente non la ascolto? Come mi incontro io con il Signore nella sua Parola che è la Bibbia? E poi: sono convinto che la gioia del Signore è la mia forza? La tristezza non è la nostra forza”. “I cuori rattristati – ha osservato Francesco, secondo quanto riferisce Vatican News – il diavolo li butta giù subito”, mentre la gioia del Signore “ci fa alzare, guardare e cantare e piangere di gioia”. E ancora: “Quando noi sentiamo la Parola di Dio cosa succede nel mio cuore? Sto attento alla Parola di Dio? Lascio che tocchi il mio cuore o sto lì a guardare il soffitto pensando altre cose e la Parola entra da un orecchio ed esce dall’altro, non arriva al cuore? Cosa faccio io per prepararmi perché la Parola arrivi al cuore? E quando la Parola arriva al cuore c’è il pianto di gioia e c’è la festa. Non si capisce la festa della domenica senza la Parola di Dio, non si capisce”. “Che il Signore – ha concluso Francesco – dia a tutti noi la grazia di aprire il cuore per questo incontro con la sua Parola e non avere paura della gioia, non avere paura di fare la festa della gioia”.